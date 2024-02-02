В Хабаровском крае группировку противопожарной службы увеличат более чем на 100 человек

В регионе откроют пять новых подразделений

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Численность сотрудников краевой противопожарной службы в Хабаровском крае увеличат с открытием пяти новых подразделений, в том числе в отдаленных поселениях, более чем на 100 человек. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела пожарной безопасности комитета правительства региона по гражданской защите Александр Влазнев.

"К тушению пожаров в Хабаровском крае в этом году будет привлечено более 2,3 тыс. сотрудников противопожарной службы. Их количество увеличится за счет открытия новых пожарных частей", - сказал Влазнев. Так, будут созданы подразделения в селе Елабуга Хабаровского района и в рабочем поселке Переяславка в районе имени Лазо, откроются в поселениях Найхин Нанайского района и Краснореченское Хабаровского района. Пожарная часть заработает и в селе Новый мир в Комсомольском районе. Всего будет привлечено свыше 100 специалистов.

Создание подразделений значимо для небольших населенных пунктов края, находящихся в отдалении от более крупных, где сосредоточены все службы. Это способствует повышению противопожарной безопасности на местах, сотрудники смогут оперативно оказать помощь при возгораниях в домах, при ландшафтных пожарах. Они также могут привлекаться к тушению лесных очагов при ухудшении ситуации.