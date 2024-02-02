В Якутии в 2023 году свыше 540 многодетных семей получили земельные участки

Общая сумма социальной поддержки составила более 391 млн рублей

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Более 540 многодетных семей получили земельные участки в 2023 году в Якутии. Еще около 2 тыс. человек воспользовались возможностью получения выплат взамен участков в размере 200 тыс. рублей, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, выступая на расширенном заседании коллегии прокуратуры Якутии.

"В Республике Саха (Якутия) расширена поддержка многодетных семей по вопросу предоставления земельных участков. По инициативе прокуратуры республики в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия) внесены изменения, которые реализуются с начала 2023 года, предусматривающие многодетным семьям выплаты в размере 200 тыс. рублей взамен земельного участка. В прошедшем году земельные участки предоставлены 541 семье, еще почти 2 тыс. граждан получили выплаты, общий размер социальной поддержки превысил 391 млн рублей", - сказал Демешин.

Замгенпрокурора России отметил, что каждая пятая семья в Якутии - многодетная. По его словам, республика сохранила лидирующие позиции по демографическим показателям среди регионов страны. По рождаемости регион занял восьмое место в стране и первое место по Дальнему Востоку.

Он добавил, что в Якутии полностью разрешена ситуация с проблемными объектами долевого строительства - восстановлены права всех 244 обманутых дольщиков. 2023 год стал рекордным по объему введенного в эксплуатацию жилья - 705 тыс. кв. м, всего за последние шесть лет в республике построено почти 3,5 млн кв. м. жилья. Почти 7 тыс. граждан переселены из аварийного жилья, организовано благоустройство 80 дворовых и общественных пространств.