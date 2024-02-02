Журналист Шустер рассказал, что в бункер Зеленского не пускают иностранцев

По словам автора биографии президента Украины, многие думают, что журналист все же побывал в бункере, однако описания в своей книге он брал из бесед с Владимиром Зеленским и его окружением

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Журналист издания Time и автор биографии президента Украины Владимира Зеленского Саймон Шустер рассказал, что бункер главы государства вообще не пускают иностранцев, а описания в своей книге он черпал из бесед с украинским лидером и его окружением.

"Уже многие месяцы я пытаюсь исправлять редакторов и журналистов, которые путают сам бункер и комплекс зданий офиса президента. Бункер - его часть, куда меня никогда не пускали, четко говорили: забудь. Туда иностранцев вообще не пускают. Я просил об этом, но служба охраны сказала, что это исключено", - отметил Шустер в интервью "Украинской правде".

Журналист отметил, что многие думают, что он все же побывал в бункере.

"Люди, прочитавшие книгу, в том числе издатели, говорили мне, что жизнь в бункере настолько ярко описана, что они решили, что я там был. Конечно, приятно слышать, что читатель увидел живую картинку. Но это все основывается на моих интервью с президентом и другими людьми, которые там жили и работали. Они мне об этом подробно рассказывали, и по их словам я описывал", - признался он.