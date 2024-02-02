В Приморье начнут точечно облучать метастазы у онкобольных

В регионе также планируют ввести в клиническую практику терапию, подавляющую рост опухолевых очагов печеночной ткани

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Приморский краевой онкологический диспансер в 2024 году оформит лицензию Росатомнадзора на радионуклидную терапию костных и находящихся во внутренних органах метастазов злокачественных новообразований с использованием лютеция, что в Приморье никогда не делалось. Это позволит точено облучать пораженные участки и не воздействовать на весь организм, сообщили ТАСС в пресс-службе диспансера.

Переоснащение Приморского краевого онкологического диспансера проведут по нацпроекту "Здравоохранение". На это направили 58 млн рублей.

"Приморский краевой онкологический диспансер в этом году планирует расширить спектр использования радиойодтерапии в лечении эндокринологических заболеваний. Также медучреждение планирует оформить лицензию Росатомнадзора на радионуклидную терапию костных и висцеральных [находящихся во внутренних органах] метастазов злокачественных новообразований с использованием лютеция, чего в Приморье никогда не делалось. Ранее подобного типа метастазы [в регионе] лечили только лекарственными препаратами, сейчас планируем внедрить лечение с помощью радиофармпрепарата: терапия становится более прицельной. При этом первичная опухоль и метастатические очаги эффективно выявляются, а необходимость воздействовать на весь организм отсутствует", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, онкодиспансер в 2024 году планирует внедрить технологию по формированию библиотек морфологических образцов для NGS- секвенирования - метода, который позволяет проводить прямой анализ длинных фрагментов ДНК или РНК в режиме реального времени, отображая изменения электрического тока в момент прохождения нуклеиновых кислот через белковые нанопоры. Планируется также усовершенствовать организацию предлучевой подготовки на догоспитальном этапе, чтобы сократить период пребывания пациентов в стационаре.

Новые направления

Учреждение планирует ввести в клиническую практику терапию, подавляющую рост опухолевых очагов печеночной ткани. До конца года в медучреждении начнут проводить лимфосцинтиграфию - процедуру, которая позволяет установить причины увеличения лимфатических узлов, обнаружить признаки злокачественных или доброкачественных поражений лимфатической системы.

Новым направлением станет радионуклидная диагностика рака предстательной железы на основе фермента, образующегося на поверхности клеток рака простаты.

Специалистами в области хирургии планируется усилить работу, связанную с операциями по реконструкции сосудистых соединений и одноэтапной реконструкции молочных желез.

В 2023 году в учреждении появилось новое терапевтическое отделение, а также диагностическое оборудование и техника для контроля за лечением пациентов. Прошлой весной в диспансере открыли отделение радиойодтерапии, которая показана пациентам с раком щитовидной железы.

Диагностика и лечение

Благодаря современному оборудованию, которое поступает в край по нацпроекту, а также расширению диспансеризации, помогающей выявить заболевание на ранних стадиях, снижается смертность от новообразований. Расширенная программа диагностики на пять видов рака в рамках диспансеризации позволяет увеличить почти на 20% долю активно выявленных злокачественных новообразований, в том числе протекающих бессимптомно. Высокому уровню ранней выявляемости онкологии также способствует развитие 10 амбулаторных центров, которые обеспечивают доступность диагностики и специализированной помощи по месту жительства.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из главных направлений национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект предусматривает масштабное переоснащение онкодиспансеров современным оборудованием и открытие центров амбулаторной онкологической помощи. Нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.