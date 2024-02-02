ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Деятельность правительства РФ одобряют 53,9% респондентов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 22 по 28 января снизился на 1,4 п.п. и составляет 78,9%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% участников опроса (минус 1,4 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 1,3 п.п. и составляет 76,2%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 53,9% опрошенных (минус 0,3 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,6% респондентов (плюс 0,7 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,3 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 28% (минус 4,6 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 26,8% (минус 2,2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,6% (минус 0,2 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,7% (минус 0,5 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 43,3% (минус 1,1 п.п.), КПРФ - 8,6% (минус 0,1 п.п.), ЛДПР - 8,3% (минус 0,2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4% (без изменений), "Новых людей" - 4,8% (плюс 0,6 п.п.).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.