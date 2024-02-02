Аэропорт Норильск закрыли из-за непогоды

В городе зафиксировали сильный боковой ветер, низовую метель и видимость 300 м

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Норильск (Алыкель) на севере Красноярского края закрыт из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.

"Аэропорт закрыт регламентом и по метеоусловиям Норильска до 06:00 (02:00 мск) 3 февраля", - сказали в аэропорту.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщала, что из-за сильного бокового ветра, низовой метели и видимости 300 м аэропорт работал по фактической погоде. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, были объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпаний "Сибирь" и "Нордстар" в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфу. Более 1 тыс. пассажиров ожидают вылета воздушных судов. Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров.

Ранее региональный главк МЧС сообщал, что 1-2 февраля на юге Таймырского полуострова ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с, метель. Позднее ведомство уточнило, что непогода сохранится и 3 февраля.

Аэропорт расположен в 35 км от Норильска на севере Красноярского края. Он введен в эксплуатацию в 1950 году и является воздушными воротами Норильского промышленного района и Таймыра. Работает в светлое время суток.