Перспективы сотрудничества в сфере СМИ обсудили в Москве с делегацией из Китая

Представители Харбинской городской телевизионной станции пригласили московскую сторону посетить Харбин для организации съемок совместного документального фильма

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Возможности и перспективы сотрудничества между Москвой и китайским Харбином в сфере средств массовой информации обсудили в российской столице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Москвы.

"30-31 января 2024 года делегация города Харбина во главе с руководством управления иностранных дел Народного правительства города Харбина, а также представителей городских СМИ посетила Москву. Целью визита явилось проведение переговоров о возможном участии китайских мастеров по резке льда и снега в фестивале "Путешествие в Рождество", а также обмен опытом по вопросам координации работы со СМИ", - говорится в сообщении.

Так, 31 января состоялась официальная встреча с делегацией Харбина замруководителя ДВМС Москвы Вячеслава Мануйлова, а также генерального директора медиагруппы "Большая Азия" Александра Лебедева. В ходе встречи стороны впервые обсудили возможности и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере средств массовой информации между московскими представителями и китайскими партнерами.

"По итогам переговоров состоялось интервью трех потомков русских эмигрантов, проживавших в Харбине во время строительства Китайской Восточной железной дороги. Сюжет войдет в фильм "Русские харбинцы", который является главным проектом городского телевидения города Харбина. В свою очередь, представители Харбинской городской телевизионной станции пригласили московскую сторону посетить Харбин для организации съемок совместного документального фильма о Харбине, который откроет москвичам всю красоту и самобытность этого города", - добавили в департаменте.

Отмечается, что прошедшие встречи явились важным шагом к началу сотрудничества между представителями СМИ данных городов в рамках объявленных президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином Годов культуры России - Китая в 2024-2025 годах.

"Подобный опыт позволит жителям двух городов лучше познакомиться с культурой и традициями Москвы и Харбина. Китайские партнеры выразили высокую заинтересованность в продолжении многопланового двустороннего сотрудничества между Москвой и Харбином, а также расширении взаимодействия и поиске новых областей для взаимовыгодной кооперации с целью укрепления и углубления двусторонних связей", - заключили в пресс-службе ДВМС.