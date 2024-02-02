В Сибири создали первый в России Единый событийный календарь

Пользователи смогут ознакомиться со списком достопримечательностей, отелей, ресторанов и другой туристической инфраструктуры в выбранных регионах СФО

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение", объединяющая регионы Сибирского федерального округа, запустила Единый событийный календарь Сибири. Это первый проект в России, когда целый федеральный округ объединяется, чтобы профессионально работать с событийными мероприятиями, сообщается на сайте ассоциации.

"Единый событийный календарь Сибири", несомненно, является проектом федерального уровня. Это первый проект в России, когда целый федеральный округ объединяется, чтобы профессионально работать с событийными мероприятиями, совместно продвигать общий турпотенциал, увеличивая не только целевую аудиторию, но и объемы продаж туров, количество повторных визитов, и, в целом - турпоток в регионы Сибири", - приводит пресс-служба слова главы республики Алтай, председателя Координационного совета МАСС по туризму Олега Хорохордина.

Единый событийный календарь Сибири представляет собой портал, на котором размещена информация о крупных событиях, значимых для регионов Сибирского федерального округа. Все они упорядочены по дате, тематике и территории проведения. Любой пользователь одновременно может ознакомиться и со списком достопримечательностей, отелей, ресторанов и другой туристической инфраструктуры выбранного им населенного пункта и региона в "едином окне".

В свою очередь, регионы округа получают рост целевой аудитории в сфере туризма и индустрии гостеприимства в целом, а также количества повторных визитов, снижение бюджетных расходов на региональные информационные ресурсы, надежную информацию для планирования мероприятий на основе системы обработки крупных массивов самой разнообразной информации Big Data. Как отмечает глава исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников, "Единый событийный календарь Сибири" - крупный проект в сфере туризма, входящий в план реализации стратегии развития СФО до 2035 года, представляет эксклюзивные данные по туристическому потоку в сибирские регионы.

"Мы хотели бы знать все о своей целевой аудитории, ее предпочтениях, движении по территории, по объектам пребывания - чтобы через "Событийный календарь" предложить более равномерную загрузку нашей туристской инфраструктуры и уменьшить сезонность в отрасли. Мы надеемся, что удастся убедить наших гостей побывать в Сибири не только в высокий сезон - в разгар лета или на горнолыжном склоне, но и вне сезона - на одном из множества мероприятий, которых в Сибири предостаточно", - приводит его словам пресс-служба.