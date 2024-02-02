Россия выдала в 2023 году на 334 тыс. въездных виз больше, чем в 2022-м

По данным МИД РФ, чаще всего запросы на визу поступали из стран Азии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия в 2023 году выдала 846 тыс. въездных виз иностранным гражданам по сравнению с 512 тыс. годом ранее. Об этом говорится в Telegram-канале Консульского департамента МИД РФ.

"На фоне снятия пандемийных ограничений на трансграничное транспортное сообщение в большинстве стран мира постепенно восстанавливается и спрос на визы для въезда в Российскую Федерацию. В 2023 году в российских посольствах и консульствах оформлено 846 тыс. виз (в 2022 году - 512 тыс.)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, чаще всего запросы на визу поступали из стран Азии (45%), на загранучреждения в странах Европы пришлось 26% заявок, на страны Африки, Ближнего и Среднего Востока - 16%. В 74% случаев российские визы запрашивались для совершения краткосрочных поездок в связи с туристическими, частными, деловыми целями, а также в рамках гуманитарного сотрудничества, в 14% - для учебы, в 9% - для занятия трудовой деятельностью.