Инструкторы центра "Воин" обучили тактической медицине 1,5 тыс. жителей Белгорода

Курс проходили, в частности, сотрудники УФСИН, Росгвардии, СК, а также белгородской и старооскольской епархии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Инструкторы центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" обучили навыкам тактической медицины более 1,5 тыс. человек в Белгороде, сообщили журналистам в пресс-службе организации.

В середине 2023 года в Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях, в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, ЯНАО открылись 12 филиалов центра. В 2024 году количество филиалов в стране планируют удвоить. Центр готовит молодежь в возрасте 14-18 лет к службе в армии, укрепляет их физподготовку и моральный дух. Также обучению ведется по расширенной программе с гражданами 19-35 лет.

"В Белгороде инструкторы центра "Воин" обучили тактической медицине более 1,5 тыс. человек. Один из самых необычных курсов специалисты провели для иностранных студентов Белгородского государственного университета из Египта, Зимбабве, Ирака, Алжира, Пакистана и Эквадора", - сказали в пресс-службе, добавив, что обучение велось на английском языке. Также недавно инструкторы провели занятия для сотрудников ряда муниципальных управлений - по программе оказания первой медпомощи, остановке кровотечения, накладывания повязок.

Курс по тактической медицине в центре "Воин" в Белгороде прошли сотрудники УФСИН, Росгвардии, Газпрома, СК, судебного департамента, юридического университета, белгородской и старооскольской епархии. Такая работа организована во всех региональных отделениях центра "Воин".

О центре "Воин"

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому замруководителя администрации президента России Сергею Кириенко и вице-премьеру - полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент Владимир Путин.

В конце 2023 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сказал, что "военно-спортивная и патриотическая подготовка сейчас имеет очень важное значение". "Стоит задача воспитать поколение людей, преданных Родине и умеющих ее защищать. Была организована сеть центров "Воин", там готовят школьников и студентов, обучают тактической, огневой и инженерной подготовке, организации связи, тактической медицине, управлению БПЛА". По данным на минувший октябрь, обучение в центрах "Воин" прошло более 11,5 тыс. курсантов.