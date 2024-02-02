В Ленобласти ЗАГС начнет регистрировать браки в Выборгском замке и парке Монрепо

Выездные регистрации начнут проводиться летом 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. В Ленинградской области ЗАГС начнет летом проводить выездные регистрации браков в Выборгском замке и в парке музея-заповедника "Монрепо". Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник управления записи актов гражданского состояния региона Ольга Куликова.

"В этом году у нас запускается пилотный проект, который мы будем реализовывать в Выборге, по организации для желающих вступить в брак выездных регистраций. У нас для этого уже есть две площадки - парк "Монрепо" и Выборгский замок. Я думаю, что это замечательная возможность зарегистрировать брак в исторических, красивых локациях", - сказала она.

По словам Куликовой, выездные регистрации начнут проводиться летом, потому что это самые популярные месяцы у молодоженов, для этого будут определены специальные дни - пятница или суббота. Записаться можно только при личном обращении в ЗАГС Выборга. "Потом, возможно, мы свои границы расширим, потому что проект пилотный, мы такое впервые в Ленинградской области организуем. Посмотрим, насколько найдет отклик", - добавила она.

Как рассказала начальник управления ЗАГС, в рамках Года семьи запланировано много новых мероприятий, которые позволят простимулировать людей создавать и сохранять семьи. Например, запланировано открыть кабинеты семейной медиации во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах для пар, которые хотят расторгнуть брак. "Первоочередная цель - сохранить семью, у нас законодательно есть месяц, кто подает на расторжение брака, для того чтобы подумать. Медиаторы будут стараться найти проблему и примирить. Для пары это будет абсолютно бесплатно", - сказала она, добавив, что получить консультации смогут также пары, которые только собираются заключить брак.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе, председатель регионального отделения Союза женщин России Татьяна Толстова, Ленинградская область планирует творчески подойти к празднованию Года семьи, также предлагаются и разрабатываются несколько инициатив - проведение областного фестиваля "День детства", а также фестиваля "Семья", создание регионального сайта знакомств и многое другое. "Мы расширяем возможные границы, как нести населению хорошее, доброе, позитивное, решая глобальные вопросы региональной повестки", - сказала она.