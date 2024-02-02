Okko в феврале покажет документальный сериал про Игры будущего

Картина рассказывает о принципе фиджитал и главном фиджитал-турнире

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Документальный сериал "Фиджитал. Игры Будущего" о предстоящих Играх будущего выйдет в онлайн-кинотеатре Okko в феврале, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"В феврале, эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, состоится премьера документального сериала "Фиджитал. Игры Будущего" - совместного проекта продюсерского агентства Bokovfactory при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и организаторов Игр будущего", - говорится в сообщении.

Сериал рассказывает о принципе фиджитал и главном фиджитал-турнире - Игры Будущего. Зрители проследят путь проекта от идеи до турнира, который стартует в Казани 21 февраля 2024 года.

В проекте снялись экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, олимпийский чемпион Никита Нагорный, экс-футболист сборной России по футболу Алексей Смертин, автогонщик Никита Мазепин. Экспертами также выступили комментатор Георгий Черданцев, гроссмейстер Ян Непомнящий, доктор медицинских наук Вадим Гущин, чемпион киберспортивного турнира The International-2011 Дмитрий Куприянов, актриса Лиза Ищенко, писатель и публицист Александр Цыпкин.

"Спорт - это всегда драма. Наша команда поставила себе цель донести, что даже такой новый спортивный формат полон накала. Мы старались показать это во всем: начиная с отбора фрагментов фиджитал-игр и заканчивая эмоциями героев фильма", - привели в пресс-службе слова режиссера сериала Орхана Абулова.

Проект будет представлен в черно-белом формате, рассказал оператор-постановщик Семен Багиров. "Мы снимали заранее осознавая, что все будет в черно-белом формате, и также <...> что нам будет помогать искусственный интеллект. Мы использовали его в генерации изображений, в генерации фонов. Это точно так же, как и философия фиджитал: реальность объединяется с цифрой", - процитировали его в пресс-службе.

Об Играх будущего

Игры будущего пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.