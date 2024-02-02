В Омске планируют построить новую поликлинику онкодиспансера

По мнению главного онколога региона Дмитрия Маркелова, возведение корпуса позволит закрыть всю потребность региона в приеме онкопациентов

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Новая поликлиника онкологического диспансера, которую в ближайшие годы построят в Омске взамен вдвое перегруженной действующей поликлиники, полностью закроет потребность региона в приеме пациентов. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС главный врач Омского областного клинического онкодиспансера, главный онколог региона Дмитрий Маркелов.

"Наш диспансер строился в конце 1980-х годов, то есть совсем в другой стране. Поликлиника у нас была на 350 посещений в сутки. На сегодняшний день учреждение посещают от 700 до 800 человек в сутки, и, конечно, в маленькой поликлинике их очень тяжело принимать. Новая поликлиника обеспечит до 900 посещений в сутки и повысит пропускную способность учреждения", - рассказал Маркелов.

В пресс-службе омского минздрав ТАСС уточнили, что новая поликлиника заменит старую. Главный онколог региона добавил, что также в онкодиспансере планируется построить новый лечебный корпус. Он заменит один из корпусов 1950-х годов постройки в центре Омска. "У нас исторически так сложилось, что корпуса диспансера расположены по двум адресам, на расстоянии 16 км - это очень неудобно", - рассказал он. По его словам, в старом здании сложно проводить лечение пациентов и выдерживать современные высокие нормативы оказания медпомощи.

Возведение нового лечебного корпуса позволит собрать в одном месте всю онкологическую службу, подчеркнул он. "Сегодня проектирование полностью закончено, проект прошел экспертизу. Поданы документы в Москву на финансирование этого строительства", - рассказал Маркелов, не уточняя сроки начала постройки объектов.

По его словам, в Омской области действуют четыре центра амбулаторной онкологической помощи. Как уточнили ТАСС в пресс-службе омского минздрава, три из них расположены в Омске, еще один - в Таре, втором по размеру городе региона, который обслуживает жителей северной части области. Маркелов рассказал, что в 2024 и 2025 годах в Омске планируется открыть еще два таких центра, благодаря чему онкологической помощью будет охвачена большая часть населения.