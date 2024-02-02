В ХМАО планируют расширить музей, посвященный разведчику Алексею Ботяну

Как сообщила заслуженный учитель России Татьяна Соколова, в культурном учреждении также будут экспозиции про Павла Судоплатова и Илью Старинова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 февраля. /ТАСС/. Создаваемый в школе №1 городского поселения Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры музей, посвященный советскому разведчику полковнику Алексею Ботяну планируют расширить, сообщила ТАСС директор школы, заслуженный учитель России Татьяна Соколова. Музей будет также посвящен разведчикам Павлу Судоплатову и Илье Старинову, открыть его планируют в 2025 году.

"Мы хотим расширить его и посвятить также Павлу Судоплатову и Илье Старинову - диверсионной деятельности разведчиков в годы войны. Сейчас мы работаем над созданием и наполнением экспозиций, постепенно собираем экспонаты. Это, например костюм Ботяна: его волейбольная майка, кепка, перчатки, а накануне Ирина Алексеевна (дочь Ботяна - прим. ТАСС) передала его кожаное пальто, которое будем демонстрировать ученикам. Также имеются его фотографии, газеты, которые он любил читать, вымпел, книги", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время в школе №1 действует единственная на Урале посвященная Ботяну экспозиция, которая появилась несколько лет назад. Сейчас готовится выставка, рассказывающая о семье разведчика.

"В этом году мы создаем в школе большую экспозицию в честь Года семьи, которую планируем открыть в марте. На ней мы подробно расскажем о семье Ботяна, где он родился, вырос, какую семью сам создал, какие моральные принципы она унаследовала и, в частности, какую работу проводит дочь разведчика Ирина Алексеевна по увековечиванию его памяти. На ее примере мы расскажем, как семья хранит традиции и ценности, заложенные отцом. В ходе экскурсий мы будем показывать ученикам Ботяна с позиции влияния семьи на него и его влияния на свою семью", - добавила Соколова.

22 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи.

О разведчиках

Павел Судоплатов (1907-1996) - советский разведчик, уроженец города Мелитополя. Внес большой вклад в борьбу с украинским национализмом, а также германскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Илья Старинов (1900-2000) - советский разведчик-диверсант, уроженец Войново Орловской губернии Российской империи (ныне в составе Болховского района Орловской области). организатор партизанского движения, принимал активное участие в организации ряда диверсионных операций на железной дороге, которые были частью большой операции "Рельсовая война".

Алексей Ботян родился 10 февраля 1917 года и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии. В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так прозвали Алексея Ботяна местные жители) совершил то, что считал главным достижением в жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Это должно было остановить наступление советских войск, Краков был бы разрушен и затоплен. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке в городе, сорвав эти планы. Ботян умер 13 февраля 2020 года.