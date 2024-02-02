В Госдуме заявили, что судить о депутатах надо по поступкам, а не по одежке

Депутат думской фракции "Новые люди" Владимир Плякин удивился, когда вместо обсуждения законопроекта, коллеги стали обсуждать джинсы политика

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Судить о депутатах надо по поступкам, а не по внешнему виду. Так депутат думской фракции "Новые люди" Владимир Плякин прокомментировал свой выход в джинсах на трибуну Госдумы, после которого ему сделала замечание вице-спикер палаты Ирина Яровая.

"Каково же было мое удивление, когда вместо обсуждения законопроекта они внезапно стали обсуждать... мои брюки. Четвертые сутки пылают станицы - смотрите, депутат Плякин пришел в сессионный зал не в тех штанах. Надеюсь, люди будут судить нас по поступкам, а не по одежке. Работаем дальше", - отметил Плякин в Telegram-канале.

Замруководителя фракции Сардана Авксентьева поддержала коллегу и выложила в Telegram-канале совместное фото с Плякиным, на котором они оба в джинсах.

"А вот мы с Владимиром Плякиным сегодня. Обсуждаем план совместной поездки в Якутию на следующей неделе. Да, на работе, да, в джинсах. Но это не мешает нам быть серьезными и ответственными людьми. Важно, что у человека в голове, ради чего бьется его сердце, а не его внешний вид. Обращаю внимание критиков на мои носки. Бирюзовые. С собачками", - написала Авксентьева.