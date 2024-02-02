В Москве в январе уровень загрязнения воздуха был пониженным

Большую часть месяца сохранялась ветреная погода, что благоприятно сказалось на качестве атмосферного воздуха

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в Москве в январе характеризовался как пониженный благодаря осадкам и ветреной погоде, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Январь запомнится жителям столичного региона крепкими морозами в начале месяца и оттепелью в конце. Осадков в первый месяц года выпало около нормы, также большую часть января сохранялась ветреная погода, благоприятно сказавшаяся на качестве атмосферного воздуха. Специалисты Мосэкомониторинга проанализировали данные автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и отметили, что, благодаря благоприятным метеорологическим условиям в январе 2024, среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ не превышали гигиенических нормативов, а уровень загрязнения воздуха характеризовался как пониженный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляют более 50 автоматических станций ГПБУ "Мосэкомониторинг" в непрерывном режиме. Данные станций доступны в режиме реального времени на сайте учреждения.