На Украине блогера Подоляка заочно осудили еще на 15 лет

По данным СБУ, в Винницкой области его признали виновным в госизмене

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Украинский суд вынес новый заочный приговор в отношении военного блогера Юрия Подоляки, проживающего в России. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

По ее данным, в Винницкой области его признали виновным в госизмене, призывах к изменению границ и государственного строя на Украине, а также в оправдании действий России. В итоге ему назначили 15 лет тюрьмы.

В декабре 2023 года уже в Сумской области Украины суд заочно приговорил блогера к 12 годам лишения свободы за оправдание действий России. Приговор также содержал санкции в виде конфискации имущества и лишения права занимать определенные должности в течение 15 лет.

Как отмечает СБУ, блогер является уроженцем Сум, в 2014 году он переехал в Россию.

Подоляка в декабре 2022 года стал победителем в главной номинации премии "Знание-2022" "За общий вклад в просвещение". В феврале 2024 года он в числе других был удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина за вклад в работу Российского военно-исторического общества.