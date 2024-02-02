В Калининградской области участникам СВО компенсируют транспортный налог за 2022 год

Заявление на выплату следует направить не позднее 15 декабря

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области предоставят участникам СВО единовременную выплату в качестве компенсации расходов на оплату транспортного налога за 2022 год. Постановление, подписанное губернатором Антоном Алихановым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Заявление на выплату следует направить не позднее 15 декабря 2024 года в региональный Центр социальной поддержки населения.

"Установить дополнительную разовую меру социальной поддержки в 2024 году в виде компенсации расходов участников специальной военной операции на уплату (перечисление) транспортного налога за 2022 год в размере фактически уплаченного (перечисленного) транспортного налога, но не более 2 250 рублей", - говорится в документе.

Выплата будет за одно транспортное средство.

В случае смерти участника СВО выплату сможет получить его супруга или супруг, при их отсутствии - один из родителей или один из членов семьи.