Путин посетил новый онкоцентр в Туле

Президент пообщался с медперсоналом

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел Тульский областной клинический онкологический диспансер, который начал работу в декабре 2023 года. Ознакомившись с возможностями медучреждения, глава государства коротко переговорил с персоналом.

"Совсем молодое учреждение, два месяца ему пока что. Нравится?" - спросил он у коллектива врачей. "Такое современное оборудование! Мы походили, посмотрели. Действительно, нет ощущения, что здесь замкнутое какое-то пространство. Воздуха много, красиво. Это тоже важно, я думаю, и для тех, кто работает, и для тех, кто лечится", - поделился своими впечатлениями российский лидер. Временно исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Истомин подтвердил, что в новом здании все работают с совершенно другим настроением - хочется выходить на работу.

По словам медиков, к сожалению, количество пациентов растет - и это общемировая тенденция. "У нас ежегодно рост идет на 5%, а по заболеваемости мы превышаем среднероссийские цифры примерно на 15-18-20% год от года. Они разные, но около 18%", - рассказал Истомин, заметив, что онкоцентр крайне актуален для Тульской области. Путину рассказали, что одномоментно медучреждение может принять 340 пациентов. Президент поинтересовался кадровой политикой центра. Оказалось, что для людей предусмотрены все условия, и поток желающих здесь работать превышает потребности. Например, сотрудников обеспечивают служебными жильем, которое после 10 лет работы перейдет в собственность сотрудников. Сейчас две семьи врачей получили коттеджи, 26 сотрудников пока получают компенсацию за наем жилья, но в скором времени переедут в служебные квартиры. Средняя зарплата врача составляет почти 100 тыс. рублей, среднего медперсонала - 50 тыс. рублей, младшего - 45 тыс. рублей. "Будем думать над повышением", - пообещал Путин.

Президент сфотографировался с сотрудниками онкоцентра на память и пожелал им успехов в работе.

О центре

Новый онкологический центр в Туле специалисты называют беспрецедентным по масштабу проектом для региона. Центр построен по нацпроекту "Здравоохранение", работы были завершены на год раньше запланированного срока. В ноябре 2023 года была получена лицензия на медицинскую деятельность и объект введен в эксплуатацию. 1 декабря в онкоцентр были госпитализированы первые пациенты, а 5 декабря - проведены первые операции. Всего до конца 2023 года было выполнено более 220 операций.

В центре работает несколько отделений, среди которых - противоопухолевой лекарственной терапии, онкоурологии, гематологии, рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, реабилитации, паллиативной помощи, абдоминальной хирургии. Кроме того, есть патоморфологическая, микробиологическая и генетическая лаборатории. Здесь установлено 2 424 единицы медицинского оборудования. Общая площадь зданий онкоцентра - 57,2 тыс. кв. м. В штате медицинского учреждения 230 врачей и 370 средних медицинских работников. Набор персонала начался до открытия центра, для чего была разработана программа для привлечения в регион медицинских кадров.