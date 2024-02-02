Мурашко заявил, что в России более 60% раковых опухолей выявляют на ранних стадиях

В 2023 году более 90 млн жителей страны прошли профилактические осмотры, сообщил министр здравоохранения РФ

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские медики выявляют более 60% злокачественных новообразований на I-II стадиях. В целом, за последние пять лет отечественному здравоохранению удалось обеспечить прорывные результаты в борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии онкологических центров в регионах страны с участием президента Владимира Путина.

"За последние пять лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды. Мы уже докладывали вам по данному направлению. Но хочу отметить, что с момента последнего доклада показатели улучшились, прежде всего возросли скорость и качество диагностики - более 60% опухолей сегодня выявляются на I-II стадии. И прогноз, конечно же, как вы отметили, максимально благоприятный", - сказал Мурашко.

Министр сказал, что профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить у россиян заболевания на этапе, когда симптомов нет. В 2023 году более 90 млн жителей России прошли профилактические осмотры. Мурашко отметил, что Минздрав закрепил возможность провериться на рабочем месте с помощью мобильных бригад. Минпромторг России поставляет специальные автомобили, укомплектованные для такой работы.

"У нас сегодня уже снизилась на 17,5% одногодичная летальность, более чем на 8% увеличилась пятилетняя выживаемость", - добавил министр.