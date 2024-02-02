Путин согласился зайти в гости к одному из тульских медиков

Сотрудник Тульского областного онкодиспансера пригласил президента в коттедж, который ему предоставили по программе поддержки медработников

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, посещая Тульский областной онкодиспансер, согласился зайти в гости к одному из работников учреждения.

Сотрудник диспансера подошел к главе государства и рассказал о коттедже, который был ему предоставлен по программе поддержки медработников. "Большой?" - поинтересовался президент. "120 кв. м", - поделился сотрудник. "Ну, много", - согласился Путин.

Получив приглашение "на чай", глава государства поблагодарил: "Спасибо! Ну, мы сейчас проведем совещание…". "Будем вас ждать", - отреагировал медработник.

Видео размещено в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Он также опубликовал кадры чаепития.

"Алексей Геннадьевич [Дюмин] подгоняет нам прянички, радует нас", - усмехнулся Путин, сидя за столом вместе с семьей хозяина дома, губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и полпредом в ЦФО Игорем Щеголевым. "Только это пастила белевская, - откликнулся губернатор Тульской области. - Можно вечером, низкокалорийная. На яблоках, без сахара".

Посещение дома не было предусмотрено программой поездки главы государства.