Фасады кинотеатра "Художественный" в Москве приведут в порядок в III квартале 2024 года

С наступлением теплой погоды фасады оштукатурят и окрасят

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Внешний вид фасадов кинотеатра "Художественный", где отслаивается штукатурка, планируют восстановить в III квартале 2024 г., сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Во время эксплуатации здания и естественной усадки было зафиксировано отслаивание штукатурного слоя на фасадах кинотеатра. Мосгорнаследием во время контрольного мероприятия выдано предостережение о необходимости проведения работ по сохранению фасадов здания. <...> С наступлением теплой погоды фасады оштукатурят и окрасят. Планируется, что необходимые работы завершатся в третьем квартале этого года", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что для оценки дефектов было принято решение провести предварительные научно-исследовательские работы.

Там добавили, что все работы выполняются на основании выданного разрешения, под контролем департамента в рамках гарантийных обязательств. До проведения комплексной реставрации кинотеатр "Художественный" долгое время находился в неудовлетворительном состоянии, не эксплуатировался и был отключен от инженерных систем. В 2020 году собственник здания провел реставрационные работы за счет частных средств. Во время реставрации здание оснастили современным оборудованием, многие помещения были восстановлены, в том числе установлены новые несущие конструкции.