Путин побывал в гостях у врача-онколога и обсудил тульские дороги

Президент России также обсудил с Ярославом Швецовым программу поддержки медработников

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин побывал в гостях у тульского врача-онколога Ярослава Швецова. Мужчина пригласил главу государства заехать "на чай", когда тот посещал Тульский областной клинический онкологический диспансер. Путин согласился, решив заодно посмотреть, как реализуется программа поддержки медработников - 120-метровый коттедж семья получила за счет государства.

Чай для президента, полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Тульской области Алексея Дюмина хозяева подали в просторной кухне. Гости вместе с семьей врача - Ярославом, Альбиной и их маленькой дочерью Полиной - комфортно уместились за большим круглым столом. Дюмин пошутил, что в Туле лучшее угощение - пряники.

Губернатор интересовался, как молодой семье живется в новом доме, довольны ли качеством постройки. "Сильные были морозы, очень сильные. Как дом пережил?" - спросил он. "Все отлично, мы как-то особо вообще не почувствовали морозов. В новогодние праздники были дома, никуда особо не выходили по морозу, боялись все выстудить", - ответила хозяйка. Швецов уточнил, что котел даже не пришлось топить на полную мощность, даже на 60 градусах он справлялся с обогревом жилья.

"Леш, как строили?" - совсем по-товарищески спросил президент главу региона. Оказалось, что коттедж возведен по типовому проекту, поэтому строительство шло быстро, главное - подвести коммуникации. Деньги же на строительство выделили из областного бюджета. "Сколько стоит квадратный метр?" - спросил Путин. "Получилось у нас 280 млн рублей на 25 домов", - отчитался Дюмин.

Долгая дорога

А вот удаленность от центра города президента смутила. "Что-то мы от центра-то ехали-ехали", - обратился он к губернатору. "Мы поехали по определенной дороге, потому что та дорога, которая ведет напрямую, ведет до онкоцентра, она требует ремонта", - рассказал Дюмин. "Не хотели вам ее показывать, потому что она стоит в планах на ремонт", - признался он, попутно рассказав, что в этом районе активно строится жилье и есть планы дальнейшего строительства, так как микрорайон пользуется спросом.

Интересовало президента и оформление собственности на дом. Как рассказал Швецов, для этого нужно "отдать 10 лет больнице и тульской медицине" - и тогда можно получить дом в собственность. Для семьи Швецова этот вопрос весьма актуален, потому что, как выяснилось во время чаепития, в Тулу они переехали из Орла. "Геннадий Андреевич Зюганов вас будет критиковать", - пошутил Путин, вспомнив знаменитого земляка онколога.

Увиденным домом президент остался доволен, заметив, что это "комфортный коттедж". Хозяева тоже уверяли, что "очень хорошо здесь", а Дюмин отметил, что семье предоставлен не просто дом, а коттедж со всей инфраструктурой - есть и парковка, и даже небольшая зона барбекю с террасой, на которой уже построили снежную гору для дочери.