В Новгородском университете в новом учебном году появятся 17 новых профилей

Наибольшее количество бюджетных мест получило направление "Педагогическое образование с двумя профилями подготовки"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Новые образовательные профили обучения запускают в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого. Всего их будет насчитываться 17, они откроются в трех институтах, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Для будущих студентов открыто одно новое направление и 17 новых профилей. Новым направлением станет - "Техносферная безопасность". Новые профили открыты в трех институтах", - сообщили в вузе.

В Педагогическом институте появятся профили: кризисная психология и медиация в образовании на направлении "Психолого-педагогическое образование"; Дефектология - на направлении "Специальное (дефектологическое) образование". Также на направлении "Педагогическое образование с двумя профилями подготовки" откроются профили: Китайский язык и русский язык как иностранный; Биология и химия; Математика и физика; Информатика и технология; История и традиционные ценности в системе воспитания; Дошкольное образование и специальная педагогика; Начальное образование и дополнительное образование: ранее творческое развитие детей.

В Гуманитарном институте НовГУ появятся профили: Социальные технологии в управлении на "Философии"; Филология в информационном пространстве на "Филологии"; Перевод и переводоведение: английский, китайский/ французский языки на "Лингвистике" и Внутренняя политика на "Регионоведении России". В Институте электронных и информационных систем будет открыто три профиля: Безопасность информационных систем на "Информатике и вычислительной технике"; Лазерные, оптические и цифровые средства телекоммуникаций на "Радиотехнике" и Конструирование и производство наземной, бортовой космической и авиационной радиоэлектронной аппаратуры и Проектирование и технология устройств и систем радиоэлектронной борьбы на "Конструировании и технологии электронных средств".

Наибольшее количество бюджетных мест получило направление "Педагогическое образование с двумя профилями подготовки" - 214, на втором месте "Лечебное дело" - 160, "Информатика и вычислительная техника" - 117. На "Конструирование и технология электронных средств" и "Радиотехнику" выделено по 60 бюджетных мест, "Машиностроение" - 50, "Прикладная математика и информатика" - 49, профиль "Электро- и теплоэнергетика" - 40. Прием будет производиться на 169 образовательных программ: СПО - 19 специальностей, бакалавриат - 53 направления, специалитет - 4 специальности, магистратура - 22 направления, аспирантура - 27 направлений, ординатура - 24 специальности. Сейчас в Новгородском университете открыто 2 393 бюджетных места. Из них 1 378 на бакалавриате, 230 - на специалитете.