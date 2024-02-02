Жители Владикавказа с тяжелыми формами заболеваний получили сертификаты на жилье

Программу реализуют с 2020 года, за это время свидетельства получили 72 человека

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Десять жителей Владикавказа с тяжелыми формами хронических заболеваний получили жилищные сертификаты на сумму более 19 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации местного самоуправления города Вячеслав Мильдзихов.

"Сегодня день начался с доброй и очень важной миссии. Вручил десять жилищных сертификатов жителям Владикавказа, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний на общую сумму 19 млн 970 тыс. 400 рублей", - говорится в сообщении.

Программа реализуется с 2020 года. За эти годы свидетельства получили 72 человека. Администрацией города на эти цели направлено более 100 млн рублей.