РКН заявил, что не получал решения судов о признании запрещенным клипа на песню "Дымок"

Видеоклип заблокирован на территории России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор не получал решения судов или уполномоченных органов государственной власти о признании запрещенным к распространению видеоклипа на песню "Дымок" исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя - Игорь Цыба). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В отношении указанного материала Роскомнадзор не получал решения судов или уполномоченных органов государственной власти о признании его запрещенным к распространению на территории РФ", - говорится в сообщении.

Ранее корреспондент ТАСС убедился, что видеоклип на песню "Дымок" исполнителя Ицыка Цыпера заблокирован на видеохостинге YouTube на территории России. У видеоклипа более 16 млн просмотров.