Во Владикавказе начнут установку вывесок с дублированием на осетинском языке

По словам заместителя начальника управления архитектуры Константина Хабаева, это отвечает требованиям времени, идее патриотизма и необходимости поддержки и популяризации родных языков

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Вывески и адресные таблички начнут устанавливать во Владикавказе с дублированием на осетинском языке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"Мы объясняем все, рекомендуем, как соблюсти необходимые условия, чтобы вывеска была установлена в соответствии с требованиями действующего законодательства. На сегодняшний день мы также рекомендуем предпринимателям заказывать вывески на двух государственных языках - русском и осетинском. На наш взгляд, это отвечает требованиям времени, идее патриотизма и острой необходимости поддержки и популяризации родных языков", - цитирует пресс-служба заместителя начальника управления архитектуры Константина Хабаева.

По аналогии с крупными федеральными центрами, такими как Москва, Казань, во Владикавказе ведется работа по установке единых аншлагов. Уже в ближайшее время с центра города начнется установка аншлагов, выдержанных в едином стиле и отвечающих единому требованию. Названия улиц на новых аншлагах будут дублироваться на осетинском и русском языках.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточных иранских языков.