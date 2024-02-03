В Москве до конца следующей недели прогнозируются низкое давление и облачная погода

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, изменения связаны с перемещением центра циклона, который окажется над городом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Низкое атмосферное давление, мрачная погода, а также осадки прогнозируются в Москве и области, начиная с выходных, и до конца следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Москве и области прогнозируется низкое давление, такая облачная мрачная погода и небольшие осадки преимущественно в виде снега в течение выходных дней и на самом-то деле в течение всей следующей недели, потому что высокое давление, которое было до среды на этой неделе, понижается уверенно", - сказал он и при этом уточнил, что изменения связаны с перемещением центра циклона, который окажется над Москвой.

По словам метеоролога, в ночь на субботу температура понизится до минус 3-6 градусов, а днем она будет находиться на отметке 1-3 градуса ниже нуля. "Нормальная мягкая погода, однако она будет омрачена тем, что талый снег подмерзнет и образуется значительная гололедица", - отметил Вильфанд. Он добавил, что в воскресенье ночью ожидается минус 2-4 градуса, днем от нуля до 2 градусов тепла. В понедельник ночью прогнозируется минус 1-3 градуса, а днем от минус 2 до плюс 2 градусов.

"И вот начиная со вторника погодный режим придет в климатическую норму. Уже во вторник и ночью, и днем температура минус 2-7 градусов, что близко к многолетним значениям, а дальше будет понижение температуры", - сказал Вильфанд. По его словам, в ночь на среду температура отпустится до минус 7-12 градусов, а днем поднимется до 5 градусов мороза в Москве и от минус 3 до минус 8 градусов - по области. Ночью в четверг столбик термометра опустится до минус 5-10 градусов, а днем - до минус 3-4 градусов. В ночь пятницы температура в Москве понизится до 11-16 градусов мороза, а днем повысится до 5-10 градусов ниже нуля.

"Кроме того, если за текущую неделю снег просел, потому что была теплая погода, но ненамного, на 4-5 см, то к концу следующей недели он снова прибавит 5 см", - рассказал метеоролог.