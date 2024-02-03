Эксперт заявил, что мелатонин нельзя принимать при аутоиммунных заболеваниях

По словам заведующего отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава Михаила Полуэктова, необходимо, чтобы препараты с содержанием этого гормона назначались врачами для учета его возможных побочных действий

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бесконтрольный прием препаратов на основе мелатонина повышает риск обострения аутоиммунных заболеваний у пациентов с такими нарушениями. Об этом ТАСС сообщил невролог, сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов.

"В инструкции указано, что мелатонин нельзя принимать при аутоиммунных заболеваниях, потому что он обладает свойством стимулировать иммунитет. Довольно слабый эффект, но тем не менее, бесконтрольное применение этого препарата может повышает риски обострения аутоиммунных заболеваний", - сказал Полуэктов.

В организме человека мелатонин выделяется железой внутренней секреции и обладает тем же действием, что и другие гормоны, добавил сомнолог. "Все же правильным было бы, чтобы этот препарат назначался врачами, чтобы учитывать его многочисленные возможные побочные действия. Хотя в целом этот препарат достаточно безопасен, и побочные действия возникают очень редко. Тем не менее, они могут быть. <...> В качестве БАДа он сейчас слишком доступен", - пояснил он.

Согласно данным отчета маркетингового агентства DSM Group, в 2023 году россияне потратили 3,3 млрд рублей на покупку препаратов с действующим веществом мелатонин (так называемый "гормон сна"), сообщила газета "Ведомости". В упаковках продажи за год выросли на 9,5%, до 6,7 млн штук. Это самый высокий показатель за последние пять лет.

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