3 февраля, 02:02

NYT: США возобновили депортационные рейсы в Мексику

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По данным источников газеты, первый самолет со 100 мексиканцами на борту вылетел во вторник из Соединенных Штатов в город Морелия

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. США спустя почти два года возобновили рейсы, депортирующие незаконных мигрантов в Мексику. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских и мексиканских чиновников.

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По их сведениям, первый самолет со 100 мексиканцами на борту вылетел во вторник из США в город Морелия. Ожидается, что эти рейсы будут выполняться на регулярной основе.

Ранее власти штата Техас заявили о намерении восстановить заграждение из колючей проволоки по всей границе штата с Мексикой, а губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что направит бойцов Национальной гвардии Флориды в Техас для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами. Помимо Десантиса готовность отправить гвардейцев в Техас выразил губернатор штата Оклахома Кевин Ститт. О поддержке Техаса также заявил Илон Маск. А экс-глава США Дональд Трамп назвал "оружием массового разрушения" страны ситуацию, создавшуюся на границе с Мексикой. 

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