В Венеции женщина умерла от лихорадки Западного Нила после укуса комара

Она не совершала путешествий, сообщает телеканал Rai News 24

РИМ, 3 февраля. /ТАСС/. Женщина умерла от лихорадки Западного Нила в Венеции. Как сообщает телеканал Rai News 24, она не совершала путешествий и заразилась вирусом после укуса комара в октябре 2023 года.

45-летняя женщина была госпитализирована после пяти дней высокой температуры, вызвавшей воспаление головного мозга и паралич. До заболевания лихорадкой она не страдала никакими патологиями.

Как напоминает канал, в области Венето в 2022 году были зарегистрированы 500 случаев лихорадки Западного Нила из 723 по всей Италии. В 166 случаях наблюдались серьезные поражения организма, 22 человека умерли. Вирус, который переносят комары, попал на север Италии с мигрирующими из Африки птицами.