В Мелитополе откроют выставку, посвященную 81-й годовщине освобождения Запорожья от немцев

Экспозицию можно увидеть в музее "Россия - моя история"

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Интерактивная выставка, посвященная 81-й годовщине освобождения Запорожской области от немецко-фашистских захватчиков, в феврале откроется в музее "Россия - моя история" Мелитополя, сообщил ТАСС директор мультимедийного исторического парка Андрей Маслов.

"Наши экскурсоводы, лекторы готовят отдельный сектор, посвященный прорыву "линии Вотан" и освобождению Запорожской области. Это первая такая наша работа в этом составе. Думаю, у ребят все получится и будет очень интересно. Там будут материалы из фотоархивов, видеоархивов. Фактология обязательно, рассказ о тех людях, которые принимали участие в этой операции по освобождению Запорожской области", - сказал Маслов.

Он добавил, что процесс создания интерактивного сектора довольно сложный, "сначала делается план, потом под этот план подбирается уже фактология, идет работа с документами, с первоисточниками, подбираются фото и видеоматериалы. Когда фактология, фото, видео готовы, это все передается в технический отдел, и технический отдел уже подгоняет под техническое задание в нашей экспозиции".

Маслов добавил, что сектор, посвященный прорыву "линии Вотан" откроют торжественной церемонией. "Но чтобы не было отрыва истории региона от истории всей страны, мы его логично вплели в экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. То есть будет выделен отдельный сектор, посвященный именно событиям прорыва "линии Вотан", - сказал директор исторического парка.

В селе Мордвиновка на "линии Вотан" в Запорожской области будет создан мемориальный комплекс федерального значения. Как заявляли в Российском военно-историческом обществе, этот мемориал будет сопоставим с местами воинской славы в Ржеве, Севастополе, Сталинграде и на Курской дуге.

"Линия Вотан"

Фашисты захватили Мелитополь 6 октября 1941 года. После поражения в Сталинградской битве в марте 1943 года гитлеровские войска начали строить мощную сеть оборонительных укреплений на обрывистом берегу реки Молочная протяженностью 150 км. На строительство под дулами автоматов немцы согнали местное население города. Села фашисты превратили в мощные укрепрайоны, связанный друг с другом противотанковыми рвами. Центром немецкой линии обороны был Мелитополь. Оборонительному рубежу захватчики присвоили имя древнегерманского бога Вотана, он стал называться "линией Вотана".

Войска Южного фронта Красной армии начали штурм восточного берега реки Молочной 22 сентября 1943 года, 26 сентября перешли в наступление по всему участку фронта. Но в результате жесточайших боев советским войскам удалось только незначительно продвинуться вперед из-за ураганного огня противника. Второй штурм "линии Вотана" Красная армия начала 9 октября 1943 года с мощной артподготовки. 10 октября подразделениям 28-й армии удалось выйти на окраины Мелитополя. К городу была переброшена 51-я армия, находящаяся в резерве.

"Малый Сталинград"

14 октября 1943 года советские войска освободили город Запорожье. 51-я армия начала сражения на улицах Мелитополя. Город был сильно укреплен немцами, бои шли за каждый дом. Историки назвали битву за Мелитополь "малым Сталинградом". В боях за освобождение Мелитополя советские воины проявили героизм

21 октября на всей "линии Вотана" начался третий штурм гитлеровских укреплений. 23 октября советские войска полностью овладели Мелитополем, "линия Вотана" была прорвана.