СМИ: протестующие итальянские аграрии вновь перекрыли главную трассу тракторами

По информации Il Messaggero, в ситуацию пришлось вмешаться полиции

РИМ, 3 февраля. /ТАСС/. Более 100 тракторов перекрыли главную трассу в Италии немного севернее Рима. Как сообщает газета Il Messaggero, в рамках продолжающихся протестов были созданы проблемы для проезда транспорта.

В ситуацию пришлось вмешаться полиции. Протестующие отметили, что их действия мирные, но манифестация продолжится. Организаторы заявили, что намерены доехать на тракторах до Рима, но не собираются устраивать баррикады.

Наряду с аграриями в разных странах Европы акции протеста проводят представители сельхозсектора Италии. В основном они возражают против навязываемой ЕС политики "зеленого перехода". Разные манифестации с тракторами проходят и на севере, и на юге. Они создают определенные неудобства и затруднения, но пока агротехника не заходила в города. Протестующие говорят о невозможности продолжения сельхоздеятельности из-за высокой стоимости топлива, низких цен на продукцию при высокой инфляции, европейских ограничениях и нелояльной конкуренции.

По данным ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, в этом году производителям заплатят в среднем меньше на 10,4% по сравнению с прошлым годом. В частности, на 18% меньше будет оплачиваться молоко и на 19% зерновые. При этом потребительские цены растут более чем на 5%. Президент ассоциации Этторе Прандини указывает, что такие проблемы несоответствия должны решаться в Брюсселе, который призван гарантировать справедливые цены для сельхозпроизводителей и лояльную конкуренцию локальных хозяйств с мультинациональными пищевыми компаниями.