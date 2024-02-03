В Москве женщина с тремя детьми выехала из квартиры и разместилась в подъезде дома

Прокуратура проводит проверку

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Женщина с тремя детьми съехала из квартиры и разместила вещи и мебель в подъезде жилого дома, прокуратура проводит проверку. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

По предварительным данным, женщина с тремя несовершеннолетними детьми временно разместилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице, расположив там мебель, вещи и предметы первой необходимости.

"Установление всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.