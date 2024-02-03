Путин расширил функции фонда "Защитники Отечества" и поменял главу попечительского совета

Вместо министра труда и социальной защиты Антона Котякова должность получил директор Росфинмониторинга Юрий Чихнанчи

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поменял председателя попечительского совета фонда "Защитники Отечества", вместо министра труда и социальной защиты Антона Котякова им стал глава Росфинмониторинга Юрий Чихнанчин.

"Включить [в состав попечительского совета фонда] следующих лиц: "Чихнанчин Ю. В. - директор Росфинмониторинга (председатель совета). <…> Исключить Котякова А. О.", - говорится, в частности, в опубликованном указе главы государства. Согласно документу, состав попечительского совета пополнился еще несколькими участниками, среди которых - экс-премьер, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Также произошли изменения в составе наблюдательного совета фонда.

Тем же указом президент РФ расширил функции фонда "Защитники Отечества". В частности, теперь он будет осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав бойцов СВО и их семей, будет информировать ветеранов спецоперации о полагающихся им льготах и осуществлять мониторинг удовлетворенности своих подопечных полнотой и качеством оказанных им мер соцподдержки и помощи. Еще одно новшество предписывает председателю фонда представлять президенту РФ утвержденный набсоветом ежегодный отчет о результатах деятельности "Защитников Отечества".

Фонд "Защитники Отечества" создан и работает с 1 июня 2023 года по указу президента РФ, имеет филиалы во всех 89 субъектах страны. Его основная задача - адресное сопровождение и помощь по самым разным направлениям ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. Председателем фонда является Анна Цивилева. Набсовет возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.