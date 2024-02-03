В Пскове памятник солдату Первой мировой войны оборудуют системой наблюдения

Этот мемориал в последнее время неоднократно становился жертвой вандалов

ПСКОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области решили установить интеллектуальную систему видеонаблюдения у памятника солдату Первой мировой войны, расположенного в историческом центре Пскова, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Этот мемориал в последнее время неоднократно становился жертвой вандалов, последний инцидент произошел в конце января.

"В конце января неизвестные в очередной раз отломали штык на памятнике солдату Первой мировой войны в Пскове. Поручил главе города установить возле памятника интеллектуальную систему видеонаблюдения. На данный момент это самый эффективный способ борьбы с вандалами и нарушителями", - сказал Ведерников.

По его словам, этот памятник является собирательным образом всех уроженцев Псковской земли которые принимали участие в Первой мировой войне. "В его лице прослеживают черты Владимира Карповича Котлинского - командира роты, который возглавил легендарную "атаку мертвецов", известную всему миру. Даже на недружественном ресурсе - Википедии, описание подвига Котлинского переведено на 20 языков. Владимир Карпович родился в Островском уезде в 1894 году", - уточнил глава региона.