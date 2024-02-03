Станица Архонская в Северной Осетии станет полностью автономной в водоснабжении

По словам главы республики Сергея Меняйло, к лету планируется пробурить три новых скважины

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Станица Архонская в Северной Осетии с населением более 3 тыс. человек к лету станет полностью автономной в водоснабжении, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Решили проблему с водоснабжением в станице Архонская. Компания - поставщик воды пробурила новую скважину в станице, а к лету их будет три", - говорится в сообщении.

Нехватка воды в станице была вызвана не только ветхими сетями, как во многих населенных пунктах республики. Там водный дебит скважины 1960-х годов, питавшей станицу, давно закончился, ее переоценку никто не делал, и проблема продолжала оставаться из года в год. Водопровод самотечно-напорного водоснабжения "Фаныкдон" тоже не стал решением вопроса водоснабжения Архонки - его ресурсов не хватает на Правобережный район, Ногир и часть станицы.

"В апреле будут восстановлены три резервуара по 500 куб. м, в совокупности это 1,5 тыс. куб. м воды, и отключим населенный пункт от "Фаныкдона". Таким образом, Архонка станет полностью автономна в водоснабжении, и у станичников проблем с водой больше не будет", - отметил глава республики.