Замкомандира 70-го мотострелкового полка получил звание Героя России

За боевые заслуги Юрий Абаев удостоился медалей Суворова, "За отвагу", ордена Мужества, также был награжден медалью "Во славу Осетии"

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Участнику спецоперации из Северной Осетии Юрию Абаеву, заместителю командира 70-го гвардейского мотострелкового полка, присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Наш отважный боец Юрий Абаев (позывной Буйвол), заместитель командира 70-го гвардейского мотострелкового полка, гвардии майор - Герой России! Указ подписан президентом Российской Федерации. Юра! Горжусь тобой!" - говорится в сообщении.

За боевые заслуги Юрий Абаев удостоился медалей Суворова, "За отвагу", ордена Мужества, также был награжден медалью "Во славу Осетии".

Под командованием Абаева первый батальон 70-го полка действовал на запорожском направлении. Вытеснив врага, он занял оборону и удерживал позиции. Когда батальон готовился к контрнаступлению, была поставлена задача - переместиться в другую лесополосу, во время чего произошло столкновение с врагом. Батальону удалось выбить противника и занять оборону.