На Украине произошел сбой в работе приложения государственных сервисов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пояснил, что это произошло из-за наплыва пользователей, желающих проголосовать за представителя страны на международном конкурсе песни "Евровидение"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Голосование за представителя Украины на международном конкурсе песни "Евровидение" стало причиной сбоя в работе приложения государственных сервисов "Дия" ("Действие"). Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Возникла огромная очередь. Прошу прощения за эту ситуацию. Мы сделаем подробный анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что количество запросов в секунду по сравнению с прошлогодним голосованием увеличилось с 800 до 15 тыс., а пропускная способность приложения за год выросла лишь в пять раз.

Федоров заверил, что работа приложения будет восстановлена в течение нескольких часов и пользователи вновь получат возможность голосовать.