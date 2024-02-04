В Монголии почтили память Анастасии Филатовой, основавшей международный детский лагерь

Она инициировала открытие в 1978 году первого в стране лагеря "Найрамдал" по примеру советских лагерей "Артек" и "Орленок"

УЛАН-БАТОР, 4 февраля. /ТАСС/. Акция памяти Анастасии Филатовой-Цэдэнбал (1920-2001), жены руководителя социалистической Монголии Юмжагийн Цэдэнбала (1916-1991), прошла в основанном ею детском международном лагере "Найрамдал". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Русском доме Улан-Батора.

"Мы отметили 104-ю годовщину со дня рождения нашей соотечественницы Анастасии Филатовой-Цэдэнбал <...> в международном детском лагере "Найрамдал". Его основала Анастасия Ивановна, поэтому в память о ней благодарные граждане Монголии установили ее бюст", - рассказала исполняющая обязанности Российского центра культуры и науки в Монголии Валерия Кильпякова.

Она возложила цветы к памятнику Филатовой-Цэдэнбал вместе с членами монгольских общественных организаций "Друзья навек" и "Друзья Новороссии". Внучатый племянник Юмжагийн Цэдэнбала Намчин Тумурбаатар подарил написанную им книгу о Филатовой для библиотеки Русского дома в Улан-Баторе.

Анастасия Ивановна Филатова-Цэдэнбал за годы жизни в Монголии (1952-1984) внесла большой вклад в систему детского образования и отдыха. При содействии жены главы Монгольской Народной Республики были построены и открыты работающие до сих пор дворец юных техников и станции натуралистов. Она инициировала открытие в 1978 году первого в Монголии международного детского лагеря "Найрамдал" по примеру советских лагерей "Артек" и "Орленок".

За прошедшие с открытия лагеря годы в нем отдохнули несколько сотен тысяч детей из 70 стран мира, в том числе из России. В 2006 году чемпион Японии по борьбе сумо, уроженец Монголии Яказумо Дагвадорж в благодарность за детские годы в "Найрамдале" установил на свои средства бюст Анастасии Филатовой.