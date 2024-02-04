В МЧС предупредили о дожде со снегом и гололеде в Москве

Также ожидается "усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/ с", сообщили в ведомстве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Дождь со снегом и гололед ожидаются в ближайшие часы в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца дня в Москве ожидаются дождь со снегом, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица, а также усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/ с", - сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Ведомство советует водителям в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений), не парковать автомобили вблизи деревьев.