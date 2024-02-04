В горных районах Карачаево-Черкесии прогнозируют ветер скоростью до 33 м/с

По данным МЧС, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций

ЧЕРКЕССК, 4 февраля. /ТАСС/. Усиление ветра до 30-33 м/с ожидается в горных и предгорных районах Карачаево-Черкесии в ближайшие трое суток. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"По данным Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5-7 февраля в горных и предгорных районах КЧР ожидается очень сильный западный ветер 30-33 м/с", - говорится в сообщении.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением кровли зданий, широкоформатных конструкций, обрывом линий связи и электропередачи, нарушениями в работе транспорта. Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность при нахождении на улице.