Группа из 200 школьников из Белгорода приехала на трехнедельное обучение в Псков

Для детей составили образовательные модули по основным предметам школьной программы

ПСКОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Более 200 школьников из Белгородской области приехали в Псковскую область, для них на протяжении трех недель организуют экскурсии по достопримечательностям и образовательные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

"Более 200 детей из Белгородской области приехали в Псковскую область по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В течение трех недель они смогут не только отвлечься от непростой обстановки, которая царит у них дома, но и пополнить багаж знаний", - отмечается в сообщении.

Педагоги методисты из Пскова составили для детей образовательные модули по основным предметам школьной программы. "Кроме того, ребят ожидает насыщенная культурно-досуговая программа и экскурсии. Помощь в сопровождении белгородских гостей организаторам также окажут активисты студенческих отрядов Псковской области", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, ребята приехали вместе со своими педагогами, их в составе группы порядка 25 человек. По словам Ермакова, в течение трех недель предусмотрена увлекательная программа, которая включает экскурсионный и культурный блок. "Ребятам будет интересно, познавательно и крайне полезно находиться на территории нашей области. Обязательно останемся для них в памяти как самые гостеприимные хозяева. Всегда будем их рады видеть на нашей земле", - приводит пресс-служба слова Ермакова.