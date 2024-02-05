На Камчатке сельхозпредприятие пыталось оформить более тонны продукции с нарушениями

Россельхознадзор выдал АО "Заречное" предостережение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Сельхозпредприятие на Камчатке - АО "Заречное" попыталось оформить в оборот более тонны молочной продукции без маркировки, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

"С 20 ноября по 25 декабря 2023 года производителем проведена обязательная маркировка продукции общим весом 5,4 тонны. Однако при анализе данных, внесенных в информационную систему ФГИС "Меркурий", межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлено, что за этот срок АО "Заречное" оформило в оборот партии весом 4,2 тонны. Таким образом, невозможно установить прослеживаемость 1,2 тонны молочной продукции. Законодательством запрещается обращение пищевой продукции, в отношении которой не может быть подтверждена прослеживаемость. <…>. Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора АО "Заречное" выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства", - говорится в сообщении.

АО "Заречное" - самое крупное сельскохозяйственное предприятие в Камчатском крае. Продукция АО "Заречное" поставляется на рынок Камчатки более 45 лет. Основное производственное направление: производство и переработка молока.