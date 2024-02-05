В Бурятии с 29 по 30 марта пройдет фестиваль "Байкальская рыбалка"

В мероприятии примут участие более 1 тыс. человек

УЛАН-УДЭ, 5 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Байкальская рыбалка" в 2024 году состоится 29-30 марта в поселке Турка в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" Максим Шарипов.

"Наша команда готовит площадку для проведения "Байкальской рыбалки", планирующейся 29-30 марта. В целом фестиваль займет около 10-15 га", - сообщил Шарипов.

Участники и гости фестиваля займут как лед самого озера, так и береговую линию. Волонтеры и организаторы будут следить за соблюдением чистоты для сохранения экологии Байкала. "Нам предстоит расчистка от снега, которого очень много выпадает в нашей местности, подготовка парковочных мест, расчистка подъездных путей и места проведения концерта, организация подключения к электро- и водоснабжению и другие необходимые, важные составляющие инфраструктуры для проведения мероприятия", - отметил Шарипов.

Каждый год на "Байкальскую рыбалку" приглашаются российские артисты, спортсмены. В 2024 году на 18 по счету фестиваль приедет актер, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Традиционно в фестивале подледного лова участвуют более 1 тыс. человек. 29 марта планируется открытие соревнований и жеребьевка, регистрация участников. В первой половине 30 марта состоится состязание, затем подведение итогов и награждение победителей. Команда-чемпион с самым крупным уловом получит УАЗ "Патриот", за второе место приготовлен квадроцикл, за третье - лодочный мотор, главный приз среди женских команд - путевки для отдыха в Сочи.

По правилам соревнований в каждой команде будет по четыре человека. Отдельно состоится конкурс "Юный рыбак". В 2023 году на лед вышли 126 школьников, победители в возрасте 11-15 лет получили детский квадроцикл, велосипед. Третье место заняла девочка - ей подарили самокат.

О "Байкальской гавани"

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" расположена в Прибайкальском районе Бурятии, в 110 км от Улан-Удэ. Она занимает более 3,6 тыс. га на берегу Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск". Резиденты ОЭЗ - компании "Грин флоу Байкал", "Байкал Эрмитаж", "Путник Сибирь", "Космос отель Байкал", "АМАР" и "Молодость. Байкал".