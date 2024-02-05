В Новосибирске на карантин по ОРВИ закрыли 23 класса в 8 школах

Ограничения также ввели в 90 группах в 54 детских садах

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Закрыты 90 групп в 54 детсадах Новосибирска и 23 класса в 8 школах из-за карантина по ОРВИ, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона и.о. мэра Олег Клемешов.

"Уровень заболеваемости в образовательных учреждениях: закрытых образовательных учреждений нет, тем не менее в 54 детских садах закрыто на карантин 90 групп, по школам - в 8 школах закрыто 23 класса", - сказал Клемешов.

Министр образования региона Мария Жафярова добавила, что закрытыми на карантин также остаются три школы области.

По данным министра здравоохранения региона Константина Хальзова, за прошедшую неделю зарегистрировано 28,2 тыс. случая заболеваемости ОРВИ, 418 случаев гриппа. За последние сутки ковид зарегистрирован у 34 человек. Коечный фонд достаточен.