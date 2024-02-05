Superjob: 26% мужчин готовы оставить работу, если жена сможет обеспечить семью

По данным сервиса по поиску работы, большинство опрошенных женщин считают, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Каждый четвертый опрошенный мужчина готов оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов жены будет хватать на обеспечение семьи. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"26% состоящих в браке мужчин готовы оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов жены будет хватать на обеспечение семьи. Такая перспектива привлекает респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (30%), чаще более молодых и более зрелых мужчин", - говорится в исследовании.

Отмечается, что больше всего желающих оставить работу ради дома среди мужчин с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (среди них 31% - за, 56% - против). Мужчины, которые зарабатывают более 100 тыс. рублей, чаще против того, чтобы заниматься только домашним хозяйством в ущерб карьере (69% - против, 20% - за).

Если говорить об опрошенных женщинах, то большинство (61%) замужних россиянок считают, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку. Из этой категории треть (31%) готовы отказаться от карьеры и стать домохозяйками, при условии что зарплаты мужа будет хватать на нужды семьи. Также 23% женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. При этом стать домохозяйкой согласны лишь 15% из этой категории - это в два раза меньше, чем среди россиянок, которые считают, что их супруги зарабатывают недостаточно.

Согласно результатам исследования, россиянки с доходом до 50 тыс. руб. в месяц чаще желают посвятить себя дому и семье, также готовность отказаться от карьеры в пользу бытовых и семейных забот больше выражали женщины старше 34 лет.

На основании прошлых опросов аналитики пришли к выводу, что за четыре года число женщин, которые готовы посвятить себя домашнему хозяйству, стало чуть больше как среди тех, чьи мужья зарабатывают недостаточно для содержания семьи, так и среди тех, чьи супруги имеют хороший уровень дохода. Число мужчин, желающих оставить карьеру, не меняется.