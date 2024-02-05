Путин поручил обеспечить доступ в интернет жителям Певека

Ответственными за поручение назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Чукотского автономного округа обеспечить доступность информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в городе Певек, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа: <…> обеспечить доступность информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в зоне городского округа Певек", - говорится в опубликованном перечне поручений главы государства.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2024 года. Ответственными за поручение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.