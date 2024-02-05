5 февраля, 07:58

Путин поручил изучить возможность реконструкции аэровокзального комплекса в Певеке

Доклад по этому вопросу президент ждет до 15 марта

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, властям Чукотского автономного округа при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Певек, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа: <…> при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Певек", - говорится в опубликованном перечне поручений главы государства.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 марта. Ответственными за поручение назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. 

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