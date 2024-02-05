Созданный в Омске "Солнцепек" изобразят на областной медали "За участие в СВО"

Как отметил губернатор области Виталий Хоценко, из принявших участие в голосовании вариант с "Солнцепеком" выбрали более 4 тыс.

ОМСК, 5 февраля. /ТАСС/. Жители Омской области путем голосования выбрали вариант медали "За участие в СВО" с изображением тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек", которая была разработана и производится на заводе Омсктрансмаш и активно применяется в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

2 февраля президент России Владимир Путин на встрече с активом участников форума "Все для Победы!" в Туле заявил, что на фронте становится все больше "Солнцепеков", и отметил высокую эффективность работы этой тяжелой огнеметной системы.

"Большинством голосов омичи выбрали вариант медали с надписью: "За участие в СВО" в верхней части лицевой стороны, где также изображена тяжелая огнеметная система "Солнцепек" с опознавательным знаком "Z", которая разработана омскими конструкторами и за свою высокую эффективность признана одним из символов спецоперации. Размещение данной боевой машины на медали подчеркивает вклад омичей в оборонно-промышленный комплекс, причастность Омской области к решению боевых задач СВО, ускоряющих приближение к нашей общей победе над противником", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Виталий Хоценко, из принявших участие в голосовании 9,2 тыс. человек вариант с "Солнцепеком" выбрали более 4 тыс. В центральной части оборотной стороны медали расположено рельефное изображение герба региона с надписью "Омская область". Под гербом - девиз "Сила в правде!", который с начала СВО характеризует боевой и духовный настрой омских бойцов.

Огнеметная система на танковом шасси ТОС-1А "Солнцепек" была разработана и производится на Омской заводе транспортного машиностроения (Омсктрансмаш). Она использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций. В зоне СВО "Солнцепек" применяется с первых дней для выжигания укрытий, командных и опорных пунктов, схронов с боеприпасами и позиций артиллерии.